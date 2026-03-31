Группа украинских военнослужащих из состава 152-й егерской бригады ликвидирована в районе села Гришино на территории Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Боевые действия развернулись на Добропольском направлении. В результате перестрелки погибли 12 солдат ВСУ.

Порядка 12 боевиков 152-й егерской бригады ВСУ уничтожено, один взят в плен, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ были загнаны в огневой мешок у Николаевки. Ситуация для противника осложнилась после освобождения поселка Брусовка, это позволило российским военным усилить давление с севера. Отдельно отмечается, что Николаевка является стратегически важным пунктом —это последнее поселение на пути к Славянску с восточной стороны.

До этого ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск. При этом местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, поскольку они регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.