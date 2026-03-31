31 марта 2026 в 09:34

ВСУ понесли потери в районе Гришино

ВС России ликвидировали порядка 12 бойцов егерской бригады ВСУ у Гришино

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Группа украинских военнослужащих из состава 152-й егерской бригады ликвидирована в районе села Гришино на территории Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Боевые действия развернулись на Добропольском направлении. В результате перестрелки погибли 12 солдат ВСУ.

Порядка 12 боевиков 152-й егерской бригады ВСУ уничтожено, один взят в плен, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ были загнаны в огневой мешок у Николаевки. Ситуация для противника осложнилась после освобождения поселка Брусовка, это позволило российским военным усилить давление с севера. Отдельно отмечается, что Николаевка является стратегически важным пунктом —это последнее поселение на пути к Славянску с восточной стороны.

До этого ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск. При этом местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, поскольку они регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом
ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров
Стала известна дата проведения «Алых парусов»
В Алтайском крае закрыли еще одну трассу из-за паводка на реке Ануй
Взрывы прогремели в Тель-Авиве
Сотрудники ФСБ поймали шпиона в Белгородской области
В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское
Роспотребнадзор расследует новый случай заражения оспой обезьян
ВСУ понесли потери в районе Гришино
Посольство страны СНГ временно закрылось в Иране
США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле
Бизнес уехавшей из России Ренаты Литвиновой несет убытки
В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов
Появились подробности последствий сильных ливней в Чечне
В МЧС раскрыли число затопленных в Дагестане домов
Стало известно, как россияне теряют доступ к деньгам и соцсетям
Лыжница Непряева объяснила, почему допустила серьезную ошибку на Олимпиаде
Двое подростков на самокате попали под автобус
Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли в Киев
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

