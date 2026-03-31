Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются небольшие осадки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 3 по 5 апреля, ждать ли ледяных ветров и холодрыги до -2 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, апрель в Москве начнется с опережением климатического календаря на целый месяц.

«Со среды и до конца недели по ночам будет снова не ниже +4 градусов, в дневные часы из-за повышения плотности облаков и вероятности выпадения незначительных очаговых дождей станет чуть посвежее — от +14 до +17 градусов. Апрель начнется с опережением климатического календаря, как минимум на целый месяц», — отметил метеоролог.

По информации метеоцентров, в пятницу, 3 апреля, в российской столице ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Атмосферное давление будет пониженным, ветер южный, умеренный.

В субботу, 4 апреля, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +5 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер слабый.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 5 апреля, сильных осадков не ожидается. Ночью температура составит около +4 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов. Синоптики отмечают, что такая погода выше климатической нормы для начала апреля примерно несколько градусов

Таким образом, в Москве в конце недели ледяных ветров и холодрыги до -2 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 апреля, ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью столбики термометров покажут 0 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, влажность — 77%, ветер умеренный.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, характер погоды немного улучшится. Днем ожидается около +9 градусов, ночью — до +1 градуса. Ветер стихнет до 3 м/с, давление поднимется до 760 мм ртутного столба. Сильных осадков не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в целом для Северной столицы начало апреля будет прохладным. Столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов. Синоптики предупреждают, что в первой половине апреля возможны ночные заморозки до -2 градусов.

