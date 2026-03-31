31 марта 2026 в 18:49

Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией

Дубинский призвал начать восстановление отношений РФ и Украины с культуры

Александр Дубинский Александр Дубинский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия и Украина должны начать восстановление отношений с культуры, а основой для этого может стать общая православная вера, написал в Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. Парламентарий поддержал идею проведения совместной литургии, указав и на другие сферы культурного взаимодействия.

По мнению политика, в качестве примеров успешного культурного обмена можно вспомнить футбольные матчи между «Динамо» и «Спартаком», которые вызывали большой интерес. Он также упомянул фестиваль «Альфа-джаз», совместное кинопроизводство и музыкальные проекты.

Депутат обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, по сути, построил свою карьеру именно на культурной сфере. Дубинский выразил уверенность, что у культурного обмена между двумя странами есть хорошие перспективы.

Ранее Дубинский прокомментировал массовое закрытие книжных магазинов по всей стране, отметив, что украинцы хотят общаться и читать книги на русском языке. По мнению парламентария, глубокий кризис в отрасли вызван нежеланием граждан отказываться от привычного русского в пользу украиноязычной литературы.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

