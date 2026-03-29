Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 17:37

Депутат Рады заявил о желании украинцев думать на русском языке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинцы хотят общаться и читать книги на русском языке, прокомментировал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский массовое закрытие книжных магазинов по всей стране. По мнению парламентария, глубокий кризис в отрасли вызван нежеланием граждан отказываться от привычного русского в пользу украиноязычной литературы.

Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове, хоть убейся. [Михаила] Булгакова запретили, памятники снесли, и все равно не хотят. Странно, да? — написал он.

Политик подчеркнул, что, несмотря на активную пропаганду патриотизма в соцсетях, реальный покупатель не готов тратить деньги на литературу исключительно на государственном языке. Согласно его наблюдениям, жители Украины по-прежнему предпочитают читать, слушать песни и думать на русском языке.

Слова Дубинского подтверждаются статистическими данными: с начала года средний чек в книжных лавках упал вдвое, а количество покупаемых изданий сократилось до одной-двух книг. Коллеги депутата по Раде также признают, что запрет на перевод зарубежной литературы на русский язык лишил рынок до 70% потенциальных клиентов.

Ранее профессор Одесского национального технологического университета был уволен после того, как проводил занятия на русском языке. Педагог также составлял экзаменационные билеты на русском.

Верховная рада
Украина
русский язык
книги
украинский язык
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.