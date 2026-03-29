Депутат Рады заявил о желании украинцев думать на русском языке Депутат Рады Дубинский: украинцы не хотят оказываться от книг на русском языке

Украинцы хотят общаться и читать книги на русском языке, прокомментировал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский массовое закрытие книжных магазинов по всей стране. По мнению парламентария, глубокий кризис в отрасли вызван нежеланием граждан отказываться от привычного русского в пользу украиноязычной литературы.

Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове, хоть убейся. [Михаила] Булгакова запретили, памятники снесли, и все равно не хотят. Странно, да? — написал он.

Политик подчеркнул, что, несмотря на активную пропаганду патриотизма в соцсетях, реальный покупатель не готов тратить деньги на литературу исключительно на государственном языке. Согласно его наблюдениям, жители Украины по-прежнему предпочитают читать, слушать песни и думать на русском языке.

Слова Дубинского подтверждаются статистическими данными: с начала года средний чек в книжных лавках упал вдвое, а количество покупаемых изданий сократилось до одной-двух книг. Коллеги депутата по Раде также признают, что запрет на перевод зарубежной литературы на русский язык лишил рынок до 70% потенциальных клиентов.

Ранее профессор Одесского национального технологического университета был уволен после того, как проводил занятия на русском языке. Педагог также составлял экзаменационные билеты на русском.