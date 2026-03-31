31 марта 2026 в 18:45

В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На территории Ивантеевского района Саратовской области ограничили движение автотранспорта на мосту до сел Канаевка, Сестры, Клевенка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. Причиной такого решения стал подъем уровня воды в реке Большой Иргиз.

Приостановлено движение автотранспорта по мосту до сел Канаевка, Сестры, Клевенка и до железнодорожной станции Клевенка. Подтоплений мостового полотна и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано. Ограничения введены в целях безопасности. Главе района поручено подготовить все ресурсы для того, чтобы при необходимости оперативно организовать лодочную переправу, — сказано в сообщении.

По словам губернатора, ситуация находится на особом контроле экстренных служб. Все ведомства в паводкоопасных районах продолжают работу в режиме повышенной готовности. Отмечается, что на малых реках Саратовской области сохраняется половодье.

Ранее в пострадавших от наводнения муниципалитетах Дагестана развернули оперштабы. Минстрой региона уточнил, что в Махачкале был введен режим чрезвычайной ситуации.

