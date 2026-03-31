31 марта 2026 в 12:31

Лавров заявил об активной перестройке мирового порядка

В мире происходит активная перестройка существующего порядка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С заявлением дипломат выступил на Общем собрании Российского совета по международным делам.

Можно сказать, что мы находимся в самом разгаре перестройки мирового порядка, — сказал он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация вокруг Ирана показывает, что «закон джунглей» нередко сильнее международного права. По его словам, МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, потому что американцы запугали и секретариат, и государства-члены агентства.

Лавров 30 марта заявил о недопустимости разрастания конфликта вокруг Ирана на другие государства во время онлайн-встречи с коллегами из стран Персидского залива. Стороны договорились плотно работать вместе, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее остановить боевые действия в регионе. Особое внимание дипломаты уделили защите границ и независимости арабских государств, которые Россия считает своими важными стратегическими партнерами. Лавров подтвердил, что позиция Москвы в этом вопросе остается жесткой и однозначной.

