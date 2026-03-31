31 марта 2026 в 11:20

В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права

Ульянов: ситуация вокруг Ирана показала главенство закона джунглей над правом

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Ситуация вокруг Ирана показывает, что «закон джунглей» нередко сильнее международного права, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, потому что американцы запугали и Секретариат, и государства-члены агентства.

Что тут скажешь? Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность, — сказал Ульянов.

Дипломат напомнил, что в сентябре прошлого года на Генконференции МАГАТЭ Иран пытался внести резолюцию о неприемлемости нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями агентства. Однако поддержать документ оказались готовы лишь 17 стран, включая Россию. Остальные признались, что американцы их запугали, пообещав отдельно разобраться с каждым, кто проголосует за. В итоге резолюция не была вынесена на голосование.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали США и Израиль.

Михаил Ульянов
Россия
Иран
США
МАГАТЭ
