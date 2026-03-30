В МИД Ирана раскрыли, работает ли АЭС «Бушер» после атак США и Израиля

Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
АЭС «Бушер» работает штатно, несмотря на атаки Израиля и США, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. При этом он отметил, что нанесенные удары несут серьезную опасность и показывают, что Вашингтон и Тель-Авив не соблюдают никакие правила, передает агентство Tasnim.

Насколько мне известно, АЭС работает, — сказал Багаи.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о попадании боеприпаса на территорию возведенной при содействии российской госкорпорации «Росатом» АЭС «Бушер». По предварительным данным, инцидент не привел к жертвам и не нанес ущерба ключевым элементам станции. В заявлении ОАЭИ подчеркивается, что различные части АЭС не пострадали.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников Росатома с иранской АЭС «Бушер». Специалисты вернулись через территорию Армении, перейдя через пограничный переход Нурдуз — Агарак.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

