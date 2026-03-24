Крупнейшая в Иране АЭС вновь попала под удар Организация по атомной энергии Ирана заявила об ударе по АЭС «Бушер»

Иранская атомная станция «Бушер», возведенная при содействии российской госкорпорации «Росатом», вновь оказалась в зоне боевых действий. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о попадании боеприпаса на территорию объекта.

Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было, — говорится в заявлении ОАЭИ.

Это уже второй подобный случай за последнее время. До этого, 17 марта, снаряд уже падал в непосредственной близости от действующего энергоблока. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев тогда уточнял, что удар пришелся по прилегающей территории метрологической службы.

«Бушер» остается единственной действующей АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии российских специалистов, был подключен к энергосети в 2011 году. Строительство второй очереди станции, включающей два новых энергоблока, было приостановлено из-за военных действий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.