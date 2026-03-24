24 марта 2026 в 23:36

Крупнейшая в Иране АЭС вновь попала под удар

Организация по атомной энергии Ирана заявила об ударе по АЭС «Бушер»

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Иранская атомная станция «Бушер», возведенная при содействии российской госкорпорации «Росатом», вновь оказалась в зоне боевых действий. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о попадании боеприпаса на территорию объекта.

По предварительным данным, инцидент не привел к жертвам и не нанес ущерба ключевым элементам станции. В заявлении ОАЭИ подчеркивается, что различные части АЭС не пострадали.

Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было, — говорится в заявлении ОАЭИ.

Это уже второй подобный случай за последнее время. До этого, 17 марта, снаряд уже падал в непосредственной близости от действующего энергоблока. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев тогда уточнял, что удар пришелся по прилегающей территории метрологической службы.

«Бушер» остается единственной действующей АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии российских специалистов, был подключен к энергосети в 2011 году. Строительство второй очереди станции, включающей два новых энергоблока, было приостановлено из-за военных действий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.

Иран
АЭС
атаки
удары
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

