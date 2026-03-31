Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране

В случае проведения наземной кампании в Иране США не смогут применить оружие, которое ранее использовали для дезориентации в ходе операции в Венесуэле, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, подобное устройство должно быть размещено на спецтехнике больших габаритов, что маловероятно при сухопутном вторжении.

Если [американские военные] высадятся в Иране и будут иметь с собой такое устройство, оно может быть использовано, но в этом случае должна быть соответствующая техника, так как это отнюдь не винтовка. Устройство должно быть расположено на грузовике, потому что требует достаточного количества электроэнергии от генератора. Поэтому в данном случае оно вряд ли будет применено, так как просто нет возможности его использовать, — сказал Сивков.

Военэксперт добавил, что оружие для дезориентации также можно использовать на воздушных судах. Однако, по его словам, иранские системы противовоздушной обороны не позволят американским вертолетам приблизиться к цели.

Дальность действия этого излучателя невелика — километр, максимум два. Поэтому когда ПВО в Венесуэле была отключена вввввыв, вертолет смог прилететь. В Иране же вертолет должен долететь на гораздо большее расстояние. Дальности действия вертолета не хватит для использования этого устройства, поскольку он должен долго находиться в воздухе. К тому же все эти ультразвуковые технологии не проникают глубоко внутрь фортификационных сооружений, поэтому могут работать только на открытых пространствах или в обычных домах через стекла, — резюмировал Сивков.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США намерены уничтожить заводы, фабрики и институты, располагающиеся на территории Ирана. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран сосредоточился на восстановлении своей страны и не вмешивался в международные дела.