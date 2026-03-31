31 марта 2026 в 18:49

Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране

В случае проведения наземной кампании в Иране США не смогут применить оружие, которое ранее использовали для дезориентации в ходе операции в Венесуэле, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, подобное устройство должно быть размещено на спецтехнике больших габаритов, что маловероятно при сухопутном вторжении.

Если [американские военные] высадятся в Иране и будут иметь с собой такое устройство, оно может быть использовано, но в этом случае должна быть соответствующая техника, так как это отнюдь не винтовка. Устройство должно быть расположено на грузовике, потому что требует достаточного количества электроэнергии от генератора. Поэтому в данном случае оно вряд ли будет применено, так как просто нет возможности его использовать, — сказал Сивков.

Военэксперт добавил, что оружие для дезориентации также можно использовать на воздушных судах. Однако, по его словам, иранские системы противовоздушной обороны не позволят американским вертолетам приблизиться к цели.

Дальность действия этого излучателя невелика — километр, максимум два. Поэтому когда ПВО в Венесуэле была отключена вввввыв, вертолет смог прилететь. В Иране же вертолет должен долететь на гораздо большее расстояние. Дальности действия вертолета не хватит для использования этого устройства, поскольку он должен долго находиться в воздухе. К тому же все эти ультразвуковые технологии не проникают глубоко внутрь фортификационных сооружений, поэтому могут работать только на открытых пространствах или в обычных домах через стекла, — резюмировал Сивков.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США намерены уничтожить заводы, фабрики и институты, располагающиеся на территории Ирана. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран сосредоточился на восстановлении своей страны и не вмешивался в международные дела.

США
Иран
Ближний Восток
Израиль
Софья Якимова
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Густой черный дым накрыл петербуржцев
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
