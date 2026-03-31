31 марта 2026 в 18:03

В Иране рассказали о «разрушительном уроне» Siemens в Израиле

Иран нанес удары по объектам компаний AT&T и Siemens в Израиле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов беспилотниками по объектам западных компаний AT&T и Siemens, расположенным в Бен-Гурионе и Хайфе, передает армейская пресс-служба. По данным иранской гостелерадиокомпании, целью атаки стали стратегически важные узлы связи, телекоммуникации и промышленной инфраструктуры.

В материале сказано, что эти предприятия использовались в интересах армии противника. Командование ВС Ирана охарактеризовало проведенную операцию как нанесение «разрушительного урона» ключевым технологическим мощностям в регионе.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по объектам американских IT-компаний в Ближневосточном регионе. Если агрессия против Ирана не прекратится, под удар попадут объекты Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, BM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE и Boeing.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

