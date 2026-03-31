31 марта 2026 в 18:09

В «Нижнекамскнефтехиме» раскрыли причину ЧП на предприятии

Разгерметизация оборудования стала причиной пожара на заводе в Нижнекамске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Взрыв с последующим возгоранием произошел на «Нижнекамскнефтехиме» в ходе работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука, сообщили в компании. Там уточнили, что воспламенение газовой смеси случилось от источника, который на данный момент не установлен.

Пожар удалось локализовать, риска распространения огня нет. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

По информации компании, ЧП унесло жизни двух человек. Там пообещали оказать семьям погибших помощь и материальную поддержку.

Ранее стало известно, что акции «Нижнекамскнефтехима» обрушились после известия о пожаре на заводе. По данным на 14:20 мск, привилегированные акции компании потеряли 7,4%, опустившись до 54,92 рубля, а обыкновенные подешевели на 2,9%, до 77,7 рубля за бумагу.

