31 марта 2026 в 19:28

Малышку нашли в квартире в Подольске с трупами родителей: что случилось

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На окраине Подольска случилась ужасная трагедия: годовалую девочку нашли в квартире с мертвыми родителями. Сколько она провела в одном помещении с трупами — неизвестно. Что же там произошло, почему мама и папа ребенка умерли, что о погибших говорят друзья и соседи, а также что теперь будет с малышкой — в материале NEWS.ru.

Что будет с ребенком погибшей в Подольске пары

Тела 25-летнего Дмитрия и 24-летней Алины, а также годовалый ребенок были обнаружены 30 марта в квартире дома на улице Давыдова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области. В ведомстве уточнили, что на трупах нет внешних признаков насильственной смерти. При этом малыш в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили там.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — рассказали в СК РФ.

Следователи предполагают, что смерть может носить криминальный характер. Дочка Дмитрия и Алины сейчас находится в семейном центре, сообщили в подмосковной прокуратуре. Друзья пары в разговоре с NEWS.ru сообщили, что бабушка и дедушка малышки хотят забрать девочку к себе. Скорее всего, в ближайшее время они оформят опеку над ребенком.

Что известно о погибшей в Подольске паре

Дмитрий и Алина несколько лет жили вместе на улице Давыдова на окраине Подольска. Были ли они в официальном браке — неизвестно. Однако, по неподтвержденным данным, пара якобы увлекалась свинг-практиками и даже разместила в Сети объявление о поиске девушки для сексуальных развлечений, которая бы не придерживалась здорового образа жизни. Также Алина вела канал под названием «Дьяволица», в описании которого значилось: «Девушка с душой дьявола».

Несмотря на то, что Дмитрий и Алина не скрывали своих увлечений, рассказывали о них в Сети, их знакомые в разговоре с NEWS.ru утверждали, что никогда об этом не слышали.

«Ничего подобного. Они были положительные, никогда не ссорились между собой, дома было все необходимое для хорошей жизни. Дима работал, Алина сидела в декрете с дочкой», — рассказал NEWS.ru знакомый семьи Сергей.

По его словам, купить квартиру в Подольске Дмитрию и Алине помогли обеспеченные родственники. В июне 2024 года у них родилась долгожданная дочь. Сергей подчеркнул, что молодые родители очень любили девочку.

Знакомый погибших отметил, что тела нашел отец Дмитрия: в тот день он приехал к ним в гости, долго звонил, но так и не дождался ответа. Открыть дверь своим ключом у него тоже не получилось. Мужчина услышал внутри плач ребенка, после этого вызвал скорую помощь.

«Сейчас в Сети про Диму и Алину пишут много нехорошего, даже не разобравшись. Я считаю, что это недостойно», — считает Сергей.

Он также отметил, что сейчас соседи собирают деньги, которые они передадут родителям погибших. Эти средства пойдут на похороны.

Что рассказали о погибшей в Подольске паре их друзья

Подруга Алины Мария в беседе с NEWS.ru подтвердила, что погибшая действительно вела социальные сети под ником Дьяволица, но в блоге она рассказывала, как растит свою годовалую дочь. По словам девушки, после рождения девочки Алина сильно изменилась и вместо своих фотографий стала выкладывать снимки ребенка.

«Она очень любила свою семью. Мы даже шутили: „Пора канал переименовывать!“ Алина была очень хорошим человеком. Но после того, как у нее родился ребенок, мы стали общаться реже», — поделилась Мария.

Однако в социальных сетях люди не верят, что семья была благополучной, и высказывают свои версии случившегося. Большинство пользователей считает, что причиной смерти Дмитрия и Алины стала передозировка сильнодействующими препаратами.

«Это же молодежь, они постоянно чем-то экспериментируют», — заметила в беседе с NEWS.ru жительница Подольска Анна.

Какова причина смерти пары из Подольска

По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия и Алины могло стать отравление. Что же с ними случилось на самом деле, станет известно после проведения экспертиз. Однако неожиданная смерть в результате бытового отравления вполне возможна, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Достаточно небрежно хранить ядовитые вещества в неподходящей для этого посуде. Тяжелое отравление могут вызвать токсины кишечной палочки, лекарственные препараты, особенно психотропные», — уточнила врач.

По ее словам, также нельзя исключать возможность передозировки наркотическими веществами и отравление алкоголем.

Степанида Королева
С. Королева
