Два тела обнаружили в квартире в Подольске

Два тела обнаружили в квартире в подмосковном Подольске, сообщил источник РЕН ТВ. По его информации, смерть может носить криминальный характер. В настоящее время на месте работают следователи.

На телах погибших, найденных в доме на улице Давыдова, не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Речь идет о мужчине и женщине — Дмитрии и Алине, которые долгое время не выходили на связь с родственниками. Других подробностей пока нет.

Ранее в красноярском стрелковом клубе обнаружили тело 23-летнего молодого человека. Трагедия произошла в заведении «Бункер 9/19» на 2-й Брянской, куда парень приехал на занятия по стрельбе. По предварительным данным, накануне он поссорился со своей девушкой.

До этого обезглавленное тело гражданки Узбекистана с отрубленными ногами нашли в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли. Личность убитой женщины удалось установить по отпечаткам пальцев. Позже стало известно, что в рамках расследования в Стамбуле задержаны двое граждан Узбекистана.