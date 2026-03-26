Тело россиянина нашли в тире

В красноярском стрелковом клубе обнаружили тело 23-летнего молодого человека, сообщает издание «Проспект мира». Трагедия произошла в заведении «Бункер 9/19» на 2-й Брянской, куда парень приехал на занятия по стрельбе.

По предварительным данным, накануне он поссорился со своей девушкой. Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт происшествия, но от дополнительных комментариев воздержался.

После случившегося тир закрыли на месяц. На звонки журналистов в клубе не отвечают.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что фигурант громкого дела о похищении девятилетней девочки в Смоленске покончил с собой в следственном изоляторе. Тело мужчины обнаружили в камере в ночь на 18 марта.

Кроме того, в управлении Следственного комитета России по Астраханской области сообщили, что местный житель устроил засаду бывшей супруге 1989 года рождения и застрелил ее двумя выстрелами прямо на улице. После этого 73-летний мужчина свел счеты с жизнью.