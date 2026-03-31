31 марта 2026 в 19:07

Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах

Путин похвалил «КамАЗ» за успешную работу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» демонстрирует устойчивость и уверенно развивает высокотехнологичные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе запуска движения беспилотного транспорта по трассе М-12 «Восток» он подчеркнул, что предприятие «твердо стоит на ногах».

Я вас хотел поблагодарить и весь трудовой коллектив, руководство «КамАЗ» за то, что, несмотря на известные сложности, которые возникают по известным нам причинам, все-таки «КамАЗ» твердо стоит на ногах, — высказался президент.

Во время торжественной церемонии глава государства отметил, что развитием беспилотных фур в стране занимаются сразу три крупные компании — «Яндекс», Navio и «КамАЗ». По мнению президента, такое соперничество создает здоровую конкуренцию и ускоряет внедрение передовых технологий в транспортную отрасль.

Ранее сообщалось, что автоконцерн «КамАЗ» рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков. В пресс-службе уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.

