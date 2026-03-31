Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова

Актриса Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Донбассе?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино артистка дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность ей принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», где она работала с Андреем Гайдуляном, Алиной Ланиной, Ларисой Барановой и Алексеем Климушкиным. Также Рубцова снималась в лентах «Виола Тараканова», «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «Мужская женская игра», «Небриллиантовая рука» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна. В 2011 году у пары родилась дочь София.

«Артур — моя вторая кожа. Не знаю, как вообще без него существовала. С его появлением избавилась от всех комплексов — внешних, внутренних. Пришел любимый человек, и всех тараканов смыло морем», — рассказывала актриса в интервью StarHit.

Недавно она призналась, что давно забыла, что такое полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

«Я много работаю, за долгие годы в кино я приучена к многочасовым съемкам. И совсем забыла, что такое отдых. Да и отдыхать толком не умею», — поделилась она с ОСН.

Валентина Рубцова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова призналась, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — говорила она в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2009 году актриса получила российское гражданство. По ее словам, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — добавила она.

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Очень веселые ребята».

В 2025 году также вышла комедия «Невероятные приключения Шурика» с Рубцовой.

Она считает, что искусственный интеллект не должен полностью заменять актеров, иначе профессии режиссера, сценариста и художника по свету могут исчезнуть. При этом Рубцова отметила, что не против использования технологий для «воскрешения» певцов.

«Я против того, чтобы ИИ всецело заменил актерскую братию, иначе придется отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку. Потому что можно все это сгенерировать», — сказала она Общественной Службе Новостей.

