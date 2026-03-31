Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone В Москве лжеполицейский обманул соседей под предлогом продажи конфиската

Москвич по имени Виллен представлялся полицейским и предложил соседу купить у него конфискованные iPhone со скидкой, сообщает Telegram-канал Baza. Собрав с покупателей 2,5 млн рублей лжеполицейский исчез.

Первой жертвой мошеннической схемы стал сосед Виллена по имени Дмитрий. Мошенник показал ему поддельное удостоверение сотрудника МВД и даже продемонстрировал пистолет. Спустя полгода тесного общения «капитан» предложил новому приятелю выгодно приобрести партию iPhone, якобы изъятых полицией в качестве конфиската.

Потерпевший не только сам вложился в сомнительный бизнес, но и привлек к закупкам двоих друзей, надеясь на легкую прибыль. Первые сделки прошли успешно, что окончательно усыпило бдительность молодых людей и заставило их передать соседу крупную сумму. Однако после получения очередного транша в 300 тыс. рублей и обещания подарить сверху 15 смартфонов, предприимчивый «полицейский» бесследно исчез.

Пострадавшие провели самостоятельное расследование и выяснили, что их знакомого на самом деле зовут Ованес и никакого отношения к полиции он не имеет. Теперь обманутые москвичи пытаются вернуть средства через официальные структуры.

