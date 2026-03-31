Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки

В Находке 18-летняя жительница Москвы, поверившая мошенникам в то, что она якобы сотрудничает с правоохранительными органами, попыталась вскрыть сейф в частном доме, рассказали в ГУ МВД по Приморскому краю.

В полицию обратился 54-летний хозяин дома, сообщивший о проникновении неизвестной девушки, которая пыталась добраться до содержимого его сейфа. В дом ее впустила 16-летняя дочь владельца. Незадолго до этого подростку позвонили аферисты и убедили, что на ее имя пришла посылка. Девушка недавно праздновала день рождения и без подозрений продиктовала свои персональные данные.