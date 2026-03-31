Мошенники начали «помогать» россиянам оформлять визы

Мошенники начали красть личные данные и деньги россиян под предлогом сверхбыстрого оформления загранпаспортов и виз, предупредили в прокуратуре Подмосковья. В частности, аферисты обещают потенциальным жертвам изготовить документы всего за три дня и гарантируют получение виз в любые страны, а потом исчезают.

Просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату, обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну, — предупреждает ведомство.

Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и напоминают, что государственные структуры никогда не запрашивают персональную информацию через мессенджеры. При поступлении подобных предложений рекомендуется немедленно прекратить общение и сообщить о случившемся в полицию.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.