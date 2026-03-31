Акции «Нижнекамскнефтехима» рухнули после известия о пожаре на заводе

Акции производителя каучука из Татарстана «Нижнекамскнефтехим» обрушились после известия о пожаре на заводе, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По данным на 14:20 мск, привилегированные акции компании потеряли 7,4%, опустившись до 54,92 рубля, а обыкновенные подешевели на 2,9%, до 77,7 рубля за бумагу.

На предприятии продолжаются работы по локализации возгорания, к которым привлечены службы оперативного реагирования. Предварительной причиной ЧП назван сбой в работе оборудования. Сотрудники, не задействованные в ликвидации, выведены на безопасное расстояние.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72 человек. Из них восемь раненых госпитализированы. Остальные получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Тем временем мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» повреждено имущество некоторых жителей города. Он опубликовал телефоны службы учета претензий для пострадавших и отметил, что специалисты помогут получить записи с видеодомофонов и камер наблюдения.