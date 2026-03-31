Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе

В результате пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» пострадало имущество некоторых жителей города, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем Telegram-канале. Он также опубликовал телефоны службы учета претензий для пострадавших и отметил, что специалисты ситуационного центра при необходимости помогут получить записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения.

В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах, — написал он.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до трех. При этом пострадали 58 человек, в том числе двое пожарных. Возгорание на объекте удалось локализовать.

Предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

Ранее сообщалось, что медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.