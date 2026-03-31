В Нижнекамске увеличилось число погибших при взрыве Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до трех человек

Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до трех, сообщил Telegram-канал Mash. При этом пострадали 58 человек, в том числе двое пожарных. Возгорание на объекте удалось локализовать.

Тем временем семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что техническая неисправность одной из установок, предварительно, стала причиной взрыва на заводе в Нижнекамске. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

На записи, сделанной камерой домофона, слышен момент взрыва. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что после взрыва дом зашатало. Она призналась, что испугалась, что здание может сложиться, и ее до сих пор трясет.