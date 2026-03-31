31 марта 2026 в 15:16

Раскрыто число пропавших без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске

Семь человек пропали без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске, сообщает Telegram-канал Baza. Спасательные службы продолжают поисковые работы.

В медицинское учреждение доставили еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Общее число пациентов, находящихся в реанимации, возросло до четырех.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 41 человека. В настоящее время на месте проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

До этого жительница одного из близлежащих домов рассказала, что после взрыва дом зашатало. Она испугалась, что здание может разрушиться.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленске прогремела серия взрывов, жители отмечали громкие звуки и вспышки в небе. Как пишет канал, системы ПВО начали работать по украинским беспилотникам для отражения атаки. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

