31 марта 2026 в 16:25

Число пострадавших в Нижнекамске превысило 70 человек

Число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72 человек, сообщила ТАСС пресс-служба компании «Нижнекамскнефтехим». Из них восемь раненых госпитализированы. Остальные получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России заявили, что в ликвидации крупного возгорания на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» задействованы более 60 специалистов и 19 единиц техники. В министерстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а группировка пожарных будет дополнительно увеличена для скорейшей локализации огня.

В свою очередь мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» повреждено имущество некоторых жителей города. Он опубликовал телефоны службы учета претензий для пострадавших и отметил, что специалисты ситуационного центра при необходимости помогут получить записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

