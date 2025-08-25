Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле

Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле

Российская армия нанесла удар по военно-производственному объекту в городе Мукачево Закарпатской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что на предприятии производят кофемашины. Ряд экспертов предположил, что на нем собирали комплектующие для БПЛА. Зачем Украина и Запад распространяют фейки о том, что ВС РФ бьют по гражданским объектам, — в материале NEWS.ru.

Какой объект атаковали ВС РФ в Мукачево

В ночь на 21 августа ВС РФ атаковали завод, расположенный в городе Мукачево Закарпатской области. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на предприятии размещалось военное производство.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что на заводе якобы производили исключительно кофемашины.

«Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация <…>. Вы думаете, если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских <…>, это дает неприкосновенность? Я так не думаю. Я не думаю, что это справедливо», — сказал Лавров.

Фото: dpa/Global Look Press

Каким оружием ВС РФ атаковали украинский завод в Закарпатье

По данным Минобороны РФ, во время атаки 21 августа российские войска задействовали порядка 30 крылатых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, а также несколько сотен беспилотников «Герань» и «Гербера». Целями ударов стали военные объекты ВСУ на Западной Украине — во Львове и Луцке, а также в Мукачево.

По данным сайта Lostarmour.info, в Мукачево располагалась производственная линия по выпуску печатных плат, систем управления, микропроцессорных блоков и сборочных компонентов для военной техники и БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По информации российских военкоров, ракеты «Калибр» уничтожили чистые комнаты, линии поверхностного монтажа (SMT) Siemens и Juki, а также тестовые станции Keysight и Rohde & Schwarz. Этот объект представлял собой огромную значимость, так как через него шел канал адаптации западных технологий под украинские образцы вооружений.

«Таким образом, удар по Мукачево можно назвать стратегическим переломом: Украина утратила важнейший центр интеграции западной электроники для своих БПЛА и высокоточных систем», — указали эксперты.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Почему Киев поднял шумиху из-за удара ВС РФ по заводу в Мукачево

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, даже если США планировали на заводе в Мукачево выпуск исключительно мирной продукции, то Киев мог интегрировать в процесс военное производство. Киев поднял шумиху для того, чтобы президент США Дональд Трамп отреагировал на удар ВС РФ, подчеркнул парламентарий.

Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

«Эта кампания, вероятно, будет сосредоточена не столько на мнимом мирном характере продукции, сколько на утверждении, что русские позарились на американский бизнес», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Депутат напомнил, что Трамп — человек дела и для него деньги — это не самоцель, а средство для достижения множества различных целей. По его мнению, давление на хозяина Белого дома связано именно с тем, что речь идет не просто о деньгах, а о крупном производстве.

«Если бы взорвали какую-нибудь биржу, Трамп, скорее всего, не обратил бы на это особого внимания. Для него важен именно факт производства», — подчеркнул Вассерман.

Почему Запад и Украина распространяют фейки о том, что ВС РФ бьют по гражданским объектам

Запад стремится изобразить Россию агрессором, страной, уничтожающей всю цивилизацию, сказал сенатор Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru.

«Когда украинские дроны или ракеты, поставляемые Западом, бьют по жилым домам, детским садам, гражданским автомобилям, а также по пожилым людям, этого словно никто не замечает. Речь идет о явном лицемерии и политике двойных стандартов в самом ярком проявлении», — заявил парламентарий.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru отметил, что украинцы никогда не отличались чистоплотностью ведения информационной войны.

«Киев никогда не упускает случая, чтобы обвинить нас в том, чего мы не делали. Мы видим очередной грязный прием лжи, что Россия якобы совершает военные преступления. Сергей Лавров опроверг эту информацию и четко дал понять, кто занимается информационной лжевойной», — заявил он.

Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru напомнил, что российские военные проводят спецоперацию исключительно против военной инфраструктуры Украины и не допускают ударов по гражданским объектам.

«Украина и западные СМИ систематически создают нарративы о „военных преступлениях России“ для ее демонизации в международном пространстве. Это часть стратегии по лишению РФ моральной и политической легитимности. Распространение таких фейков помогает Киеву обосновывать запросы на увеличение военной помощи и санкций против Москвы», — сказал депутат.

Почему Киев размещает войска в гражданской застройке

По словам Липового, обучение ВСУ грязным приемам ведения войны проводят инструкторы НАТО и Израиля. Он отметил, что танки, орудия, системы залпового огня, а также украинские солдаты размещаются под прикрытием гражданскими объектов далеко не в первый раз.

«Это тактика, которая применяется ВСУ начиная с 2014 года, когда они обстреливали Донбасс и Луганск. Тогда противник прятал свои системы залпового огня возле школ, детских садов и так далее», — сказал Липовой.

По его словам, ВСУ подставляют под удары украинских граждан, чтобы потом рассказать всему миру о том, что Россия якобы такая кровавая, уничтожает, воюет с гражданским населением и приносит неисчислимые беды украинскому народу.

Patriot Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

«На самом деле это ложь, продолжение фейковой информационной войны. Российская разведка выявляет все эти факты и наносит точечные удары по уничтожению стационарных объектов», — подчеркнул эксперт.

По мнению Алтухова, история с кофемашинами была придумана для того, чтобы дискредитировать точечные удары РФ по ВПК Украины, которая часто размещает военные объекты на территории гражданской инфраструктуры (школы, больницы, жилые районы). Это запрещено международным правом, но обвинения в адрес России позволяют Киеву маскировать нарушения, отметил эксперт.

«Для точечного уничтожения военных целей применяются высокоточные ракеты и дроны, что снижает риски для гражданских. Все случаи использования тактики живого щита — размещения ВСУ в жилых районах — документально фиксируются и передаются международным организациям. Это доказывает цинизм украинской стороны. Фейки о кофемашинах или жилых домах — часть пропагандистской кампании западных интересантов, направленной на оправдание собственной роли в разжигании конфликта. Международное сообщество должно снять шоры с глаз и объективно оценивать факты, а не поддаваться манипуляциям Киева», — заключил парламентарий.

Читайте также:

«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось

Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие

Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому