Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 18:56

На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России

На Кипре умер легендарный криминальный куратор Урала Отари Тоточия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Северном Кипре в возрасте 66 лет скончался Отари Тоточия, более известный в криминальном мире под прозвищем Батя, пишет «Прайм Крайм». Считавшийся одним из самых влиятельных воров в законе в России, он ушел из жизни в результате тяжелого заболевания.

Тоточия начинал свою деятельность в Грузии и прошел через тюрьмы Дальнего Востока, прежде чем окончательно закрепиться в Москве в начале 90-х. В период расцвета своего влияния авторитет курировал криминальные процессы в стратегически важных нефтяных регионах Урала и Западной Сибири.

Покинуть Россию ему пришлось после ужесточения законодательства против лидеров преступных сообществ. По информации журналистов, последние годы жизни он провел за границей, переехав на Кипр из-за внутренних конфликтов и открытой поддержки одного из кланов.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышку нашли в квартире в Подольске с трупами родителей: что случилось
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.