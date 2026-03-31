На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России

На Северном Кипре в возрасте 66 лет скончался Отари Тоточия, более известный в криминальном мире под прозвищем Батя, пишет «Прайм Крайм». Считавшийся одним из самых влиятельных воров в законе в России, он ушел из жизни в результате тяжелого заболевания.

Тоточия начинал свою деятельность в Грузии и прошел через тюрьмы Дальнего Востока, прежде чем окончательно закрепиться в Москве в начале 90-х. В период расцвета своего влияния авторитет курировал криминальные процессы в стратегически важных нефтяных регионах Урала и Западной Сибири.

Покинуть Россию ему пришлось после ужесточения законодательства против лидеров преступных сообществ. По информации журналистов, последние годы жизни он провел за границей, переехав на Кипр из-за внутренних конфликтов и открытой поддержки одного из кланов.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.