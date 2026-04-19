Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 20:41

В Германии спецназ готовится к штурму сикхского храма

В ФРГ спецназ готовится к штурму сикхского храма из-за вооруженного преступника

Подписывайтесь на нас в MAX

Масштабная полицейская операция с участием спецназа проходит в городе Мерс на западе Германии у сикхского храма, сообщает газета Bild. По данным источника, в здании, предположительно, скрывается вооруженный преступник.

В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник, — говорится в материале.

По информации Westdeutsche Allgemeine Zeitung, инциденту предшествовала массовая драка между двумя группами людей во время праздника в храме на улице Зигфридштрассе. Что стало причиной столкновения, пока не известно. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее в Киеве мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе станции метро «Демиевская». Он закрылся в одном из магазинов и взял заложников. В результате его действий несколько человек погибли. На место происшествия прибыли полиция и спецподразделение КОРД.

Европа
Германия
спецназ
преступники
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.