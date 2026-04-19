В Германии спецназ готовится к штурму сикхского храма

Масштабная полицейская операция с участием спецназа проходит в городе Мерс на западе Германии у сикхского храма, сообщает газета Bild. По данным источника, в здании, предположительно, скрывается вооруженный преступник.

В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник, — говорится в материале.

По информации Westdeutsche Allgemeine Zeitung, инциденту предшествовала массовая драка между двумя группами людей во время праздника в храме на улице Зигфридштрассе. Что стало причиной столкновения, пока не известно. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

