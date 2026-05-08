08 мая 2026 в 12:48

Суд Москвы приговорил члена банды спецназовцев к 18 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии участника банды спецназовцев за заказные убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в их пользу в общей сложности 48 млн рублей.

Приговором Басманного районного суда города Москвы Трушков Николай Иванович признан виновным в совершении убийства и пяти преступлений покушения на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — передала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба судов Свердловской области сообщала, что железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 57-летнего бывшего оперуполномоченного местного УВД Владимира Семенюка к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в серии убийств, совершенных на рубеже веков в составе вооруженной группы. Задержать подозреваемого удалось лишь спустя почти четверть века, в мае 2024 года.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
