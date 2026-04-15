Ловкость рук и «бумажный НДС»: как обчистить государство на 1,3 трлн рублей

Ловкость рук и «бумажный НДС»: как обчистить государство на 1,3 трлн рублей

Следственный комитет пресек деятельность рекордной схемы по уклонению от налогов в Москве. Как мошенникам удалось украсть триллион, какое наказание им грозит?

Ловкость рук и «схема на триллион»: как отмывали налоги

СКР сообщил о ликвидации организованной преступной группы, которая причинила государственному бюджету ущерб на сумму порядка 1,2 триллиона рублей (почти $16 млрд). Операцию по раскрытию площадки провели ФСБ, СКР, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Схема по уходу от налогов действовала в 2023–2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Злоумышленники действовали через сеть Telegram-каналов, ботов и сайтов.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что ОПГ с 2023 года создала более 4800 фиктивных юридических лиц. Участники схемы продавали поддельные счета-фактуры, в которых содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В реальности никакой хозяйственной деятельности не велось. Поддельные счета продавали организациям, которые уходили с их помощью от налогов — организаторы схемы успели продать их почти 40 тысячам компаний из разных секторов экономики (торговля, строительство, топливо, текстиль и др.).

ФСБ опубликовала кадры следственных действий в Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — проведено свыше 30 обысков на домашних адресах организаторов масштабной схемы. Также проводилось изъятие документов и оборудования в офисах бизнесменов, которые пользовались услугами «бумажного НДС». Некоторые из организаторов схемы оказались рецидивистами и ранее были судимы по обвинению в незаконной банковской деятельности.

Какие сроки грозят организаторам схемы хищения на триллион

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по факту деятельности площадки отмывания налогов.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — сообщила представитель СК.

По словам Петренко, организаторам крупнейшей площадки «бумажного НДС», в результате деятельности которой бюджету РФ нанесен ущерб более 1,2 трлн рублей, грозит до пяти лет колонии.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил СМИ, что это «старая схема». По его словам, современные цифровые технологии позволили выявить «Номинал Номиналовичей».

«Я уверен, что это действовало очень долгий период. Но сейчас налоговые органы, учитывая современные цифровые технологии, которые позволяют видеть потоки финансовые и работу налогоплательщиков, позволили выявить эти схемы. ФНС имеет возможность видеть и просчитывать, насколько законно ведут себя налогоплательщики», — прокомментировал Аксаков.

