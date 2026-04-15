Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов

Синоптики обещают Москве новую порцию тепла в ближайшее время. Какая погода пришла в столицу к 15 апреля, чего ждать до конца месяца, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 15 апреля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует Москве на ближайшие дни небольшие дожди и умеренное тепло.

«Столичный регион будет ощущать влияние атмосферного фронта, связанного с циклоном, центр которого окажется над западом Черноземья. Ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура на два-три градуса превысит средние многолетние показатели, причем, как это уже не раз было в нынешнем году, на севере области будет теплее, чем на юге. Температура воздуха плюс 13–15 градусов, по области ожидается плюс 11–16. Атмосферное давление будет выше нормы. В четверг днем местами небольшие дожди, ночью плюс 6–8, днем плюс 14–16 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в выходные, погода в Москве на неделю

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова прогнозирует приход аномальной жары в Москву и Московскую область. В ближайшие пять дней температура будет превышать климатическую норму на 2–2,5 градуса. 15 апреля в Москве ожидаются дожди.

«Наиболее комфортным днем окажется 16 апреля, когда обойдется без осадков, но мы будем лишь находиться между двумя циклонами. И воздух уже будет хорошо прогреваться, будут теплые для апреля ночи: температура около плюс 5 градусов, в Подмосковье плюс 3–8, а в дневные часы уже плюс 12–17 градусов», — сообщила Макарова.

По данным Foreca, в воскресенье в Москве ожидается резкое понижение температуры, 19 апреля воздух днем не прогреется выше плюс 8 градусов. В дальнейшем температура вновь поднимется до плюс 12–13, к значениям, превышающим климатическую норму.

Вторая половина апреля может оказаться жарче первой. По данным ИА «Метеоновости», после краткого похолодания 19–21 апреля температура начнет расти. К 27 апреля, в начале последней недели месяца, воздух может прогреться до плюс 20 градусов — до значений, соответствующих лету. Летом при этом, по оценкам синоптиков, ожидается по-настоящему экстремальная жара.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, прогноз на неделю

По оценке Леуса, к 14 апреля Санкт-Петербург оказался в полосе атмосферного фронта, принесенного циклоном над Черноземьем. При этом в регионе стоит почти жара.

«Ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14, местами до плюс 18. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать, [но останется] выше нормы. В четверг без осадков, ночью плюс 4–6, днем плюс 14–16 градусов», — прогнозирует синоптик.

Как и в Москве, Foreca прогнозирует в Петербурге краткое похолодание с 18 апреля. Затем вернется солнечная погода, температура начнет расти. Дождей в ближайший период, несмотря на облачность, не ожидается.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» обещает Петербургу теплую погоду во второй половине апреля. Температура будет расти и к 24 апреля доберется до плюс 16–17 градусов. В конце месяца ожидается приход циклона и дожди.

Читайте также:

Слабый ветер и тепло до +23? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 апреля: где сбои в России

Черкассы и Сумы горят после ударов «Гераней»: удары по Украине 15 апреля