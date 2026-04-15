В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов

Обыски в фирмах-однодневках в Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области попали на видео, сообщает Telegram-канал «112». Оперативники ФСБ провели более 30 рейдов.

На кадрах запечатлено изъятие финансовой документации и оборудования, которые использовались для реализации теневых схем. По версии следствия, организаторы аферы создали сеть подставных фирм для вывода в теневой оборот целого триллиона рублей. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям, а силовики продолжают устанавливать всех участников преступной группы. Сейчас эксперты изучают изъятые носители информации, чтобы вычислить полный объем недоплаченных в бюджет средств.

Ранее деятельность организованной группы дропперов, занимавшейся незаконным оборотом электронных средств платежей, была пресечена в Челябинской области. Подозреваемые находили граждан, чаще всего студентов, на которых оформлялись банковские счета с последующим получением полного доступа к их учетным данным. В операции участвовали сотрудники ФСБсовместно с полицейскими.