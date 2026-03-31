31 марта 2026 в 18:37

На Кубе начали разгружать спасительную нефть

В посольстве России рассказали о разгрузке танкера с нефтью на Кубе

Российский танкер «Анатолий Колодкин» приступил к разгрузке нефти в порту Кубы, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Известно, что на борту танкера находится гуманитарный груз общим весом 100 тыс. тонн.

Они уже разгружаются, — отметили в дипмиссии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия будет оказывать поддержку Кубе, пока американцы не прекратят пропускать танкеры. Он допустил, что Москва могла дополнительно направить кубинцам несколько судов с нефтью.

Накануне, 30 марта, сообщалось, что танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу. Судно доставило на остров тонны нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

Также Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информировала, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточнялось, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.

На Кубе начали разгружать спасительную нефть
