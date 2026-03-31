На Кубе начали разгружать спасительную нефть В посольстве России рассказали о разгрузке танкера с нефтью на Кубе

Российский танкер «Анатолий Колодкин» приступил к разгрузке нефти в порту Кубы, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Известно, что на борту танкера находится гуманитарный груз общим весом 100 тыс. тонн.

Они уже разгружаются, — отметили в дипмиссии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия будет оказывать поддержку Кубе, пока американцы не прекратят пропускать танкеры. Он допустил, что Москва могла дополнительно направить кубинцам несколько судов с нефтью.

Накануне, 30 марта, сообщалось, что танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу. Судно доставило на остров тонны нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

Также Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информировала, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточнялось, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.