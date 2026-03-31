Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем

Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть в результате иранского удара в начале марта, а его тело скрывают в морозилке. Такую версию выдвинули участники опроса, проведенного профессором Хельсинкского университета Туомасом Малиненом. Они считают, что все видеозаписи с участием политика сгенерированы нейросетями, а еврейским государством руководят другие люди. Почему власти Израиля скрывают информацию о возможной смерти лидера и кто на самом деле стоит у руля страны — в материале NEWS.ru.

Что случилось с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Слухи о предполагаемой гибели Нетаньяху появились вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке. Пользователи соцсетей обратили внимание на странные видеозаписи, опубликованные в официальных аккаунтах Биби (прозвище Нетаньяху. — NEWS.ru). В одном из роликов зрители насчитали на его руке шесть пальцев, в другом заметили обручальное кольцо, которое исчезало, как только политик начинал двигать рукой. Такие детали обычно характерны для контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

«Привет, Нетаньяху, очень крутое исчезающее кольцо! Если бы только с помощью ИИ можно было заставить иранские ракеты исчезнуть», — написал под одним из видео американский политический блогер Джексон Хинкл.

Малинен ранее запустил в своем аккаунте в соцсети Х опрос, в котором предложил пользователям ответить на вопрос, жив ли Нетаньяху. Большинство участников исследования предположили, что премьер погиб вскоре после начала войны с Ираном.

«Мертвый. Погиб 8 марта в результате ракетного обстрела. Самолет все еще припаркован в Берлине. Он в морозильной камере», — написал пользователь Soror Nishi.

Другой пользователь Сети отметил, что «волшебный самолет Нетаньяху стоит на стоянке в Берлине с начала войны». «Позывной: OMM011. Приземлился более четырех недель назад», — написал Christian Wolff.

Еще один участник опроса высказал мнение, что глава кабмина Израиля мертв. «До сих пор публикуются дипфейки с его участием. Кроме того, он и формулировки его речей изменились», — написл Hannu.

Как в Израиле отреагировали на слухи о смерти премьера Нетаньяху

В Израиле попытались развеять слухи о гибели премьера. 15 марта в Сети было опубликовано видео, на котором Нетаньяху посещает местную кофейню, где общается с сотрудниками, благодарит израильский народ за стойкость и отвечает на пару вопросов, обыгрывая тему смерти.

«Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наших людей», — подчеркнул он. Далее политик в шутку предложил пересчитать его пальцы и показал в объектив по очереди обе руки.

Однако этот ролик вызвал вопросы у интернет-пользователей. Они заметили, что Нетаньяху держал стаканчик с напитком не пятью, а четырьмя пальцами. Нейросеть Grok, проанализировав кадры, пришла к выводу, что они были сгенерированы.

«Да, я уверен на 100%. Это продвинутый дипфейк, созданный искусственным интеллектом», — заключил чат-бот.

По словам кандидата политических наук, элитолога Дмитрия Журавлева, если Нетаньяху стал жертвой иранского удара, то властям еврейского государства тактически выгодно скрывать этот факт.

«Страна ведет очень крупную войну, ее существование под вопросом. Смерть лидера внесет сумятицу, а выборы окончательно расколют общество, которое и так нельзя назвать единым», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

При этом стратегически такой ход может навредить Израилю, отметил Журавлев.

«Если выяснится, что Нетаньяху мертв, а страной управляют не уполномоченные народом люди, это нанесет огромный удар по политическому престижу Израиля. Впрочем, если еврейское государство одержит победу в противостоянии с Ираном, то никакой разницы, жив Нетаньяху или нет, не будет: победителей не судят», — добавил элитолог.

По его словам, Израиль поставил на победу практически все свои ресурсы, кроме ядерных. Следовательно, с точки зрения политических элит страны любая ложь оправдана, ведь речь идет о выживании государства.

Кто руководит Израилем

Сторонники версии гибели Нетаньяху приводят еще один аргумент — встречи премьера с американскими официальными лицами были отменены. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер должны были прибыть в Израиль 10 марта, однако накануне вылета свернули свои планы. При этом до конца месяца они так и не встретились с главой кабмина Израиля.

Журавлев допустил, что ролики с участием Нетаньяху были сгенерированы нейросетями. Однако в руководстве страны по-прежнему стоят прагматичные люди, подчеркнул эксперт.

«Сейчас ИИ способен создать образ национального лидера. Но он пока не может руководить Израилем», — сказал собеседник.

Он напомнил, что искусственный интеллект действует по правилу прецедента. Для решения тех или иных вопросов он подбирает оптимальный вариант из уже известных и заложенных в память.

«Если Швейцарией может руководить нейросеть, потому что там уже 500 лет ничего не меняется, то Израилем — точно нет. Страна почти 80 лет живет в состоянии войны. Война — штука непредсказуемая», — заметил Журавлев.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Нетаньяху с большой долей вероятности жив, но скрывается. С этим связано появление сгенерированных роликов с его участием, отметил эксперт.

«Израиль уничтожал и уничтожает иранских лидеров, а также командиров „Хезболлы“. Враги Израиля хотят смерти Нетаньяху», — пояснил политолог.

Он напомнил, что ставки в ближневосточном конфликте очень высоки. Не исключено, что в конечном итоге дело дойдет до применения ядерного оружия.

«Нетаньяху делает все, что его не достали», — заключил Федоров.

