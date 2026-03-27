Политолог расшифровал послание из загадочного видео Белого Дома

Одно из недавно опубликованных Белым домом видео содержит тайное послание, написал в соцсети Х политолог и блогер Джексон Хинкл. Он рассказал, что загадочные кадры, которые, на первый взгляд, ничего не обозначают, надо смотреть в обратном порядке, тогда можно различить фразу «Завтра будет важное объявление».

Эксклюзив: за последний час Белый дом опубликовал загадочное видео, которое при воспроизведении в обратном порядке означает: «Завтра будет важное объявление», — написал Хинкл.

Отмечается, что в начале ролика демонстрировалось изображение Белого дома. Затем на экране возник коллаж из фотографий, однако разобрать, что именно на них запечатлено, практически невозможно — снимки были размыты. С трудом можно различить силуэт президента США Дональда Трампа, а также угадываются черты вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ранее в аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось несколько странных коротких видеороликов. Кадры озадачили подписчиков и вызвали у них недоумение.