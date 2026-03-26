Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х

В аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось несколько странных коротких видеороликов. Кадры озадачили подписчиков и вызвали у них недоумение.

Первое видео было опубликовано накануне вечером около 21:00 по вашингтонскому времени. Четырехсекундная запись показывает полы женского пальто и ноги в остроносых сапогах — предположительно, они принадлежат автору видео. В кадре также видны фрагмент пола и упаковка с бутылками воды.

На фоне слышен женский голос: «Круто, мы же запускаем скоро, да?» Мужской голос ответил: «Да». После этого ролик оборвался. Пост вскоре был удален, однако копии видео сохранились у пользователей.

Спустя час появилось второе четырехсекундное видео. Первые две секунды экран остается черным, затем возникают полосы и размытое изображение, раздается звук входящего сообщения на iPhone. Ролик сопровождается двумя значками — смартфона и динамика.

