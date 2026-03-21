«Много детей — доблесть»: британцы перестали рожать, сдают страну мигрантам

Лондон становится «городом без детей»: рождаемость там падает быстрее, чем в других крупных населенных пунктах Великобритании. Одна из причин — неподъемные цены, из-за которых семьи уезжают из столицы. Однако ситуация с демографией плачевная в целом во всем королевстве: социологи полагают, что 2026-й может стать годом, когда смертность в стране начнет превышать рождаемость, и это станет нормой. Что происходит с Британией и сможет ли она выползти из демографической ямы — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Лондоне

Согласно данным Лондонской ассамблеи, с 2013 по 2023 год численность населения британской столицы выросла на 506 тысяч человек. Однако количество детей младше 10 лет снизилось на 99,1 тысячи. В итоге в Лондоне пришлось закрыть около 100 школ — в основном в центре города. Коэффициент рождаемости опустился ниже 1,2 ребенка на женщину, тогда как для естественного воспроизводства населения нужно 2,15 ребенка. В отчете ассамблеи сказано: если тенденция сохранится, то столица станет «городом без детей».

Среди причин авторы доклада называют высокую стоимость жизни. Средняя цена жилья в городе превышает местную среднюю зарплату в 11,1 раза, а аренда на 60% выше среднего уровня по стране. Стоимость детского сада для детей младше двух лет в центральных районах столицы примерно на 34% выше среднебританского показателя.

По прогнозу администрации Большого Лондона, сокращение числа детей продолжится до 2034 года, после чего ожидается постепенное восстановление численности. Правда, вернется она лишь к уровню 2024 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аналитики независимого центра Resolution Foundation дают крайне пессимистичные прогнозы для всей Британии в целом. По их мнению, в 2026 году страна достигнет «переломного демографического момента» и столкнется с серьезным кризисом из-за старения населения. Из-за увеличивающегося числа пожилых людей нагрузка на государственный бюджет и систему здравоохранения увеличится, создавая проблемы для экономического роста королевства.

Почему британцы «вымирают»

По данным Управления национальной статистики (ONS) Британии, несмотря на демографический кризис в Лондоне, численность населения королевства увеличивается довольно быстро. К примеру, с середины 2023 года по середину 2024-го оно выросло на 755,3 тысячи человек и достигло 69,3 миллиона жителей.

Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что этот прирост в основном обеспечили мигранты.

«В Британии и других странах Западной Европы наблюдается одна и та же тенденция: сокращение коренного населения и рост числа мигрантов. В основном — из стран Ближнего Востока и Северной Африки», — пояснил он.

По мнению ведущего научного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН Игоря Кузнецова, коренное население Британии отказывается рожать детей не столько из-за больших расходов на жизнь, сколько из-за либеральных ценностей.

«Их можно свести к формуле „я живу для себя“. А детей надо кормить, воспитывать, тратить на них время. Мигранты в Лондоне живут в таких же и даже худших условиях, чем местные. Но они рожают. В чем же дело? Ценности разные», — указал собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он добавил, что большинство приезжих в Британии придерживается традиционных взглядов, когда человек живет не только для собственного удовольствия, но и чтобы помогать семье, близким, общине.

«Большое количество детей для них — доблесть, потому что так они пополняют коллектив и делают его сильнее», — объяснил эксперт.

Когда британцы «проснутся»

ONS сообщает, что в 2024 году имя Мухаммад стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. А Бирмингем стал первым в Британии городом, где число мигрантов или выходцев из мигрантских семей превысило количество коренных жителей. По данным последней переписи населения, лишь 48,6% горожан определили себя «белыми». Все остальные оказались «азиатами», «пакистанцами» или «черными».

Федоров считает, что сегодня мигранты не просто живут и работают в Великобритании, но и устанавливают там свои законы. Он напомнил: еще в 2010-х в Лондоне появились первые «исламские патрули» — приезжие устраивали рейды в «своих» районах, требуя соблюдать в них законы шариата. Но этим дело не ограничилось.

«Они приходят во власть. За них голосуют не только соплеменники, но и европейские либералы», — сказал политолог.

Уже почти 10 лет пост мэра Лондона занимает Садик Хан — этнический пакистанец. Президент США Дональд Трамп отмечал, что именно при Хане британская столица превратилась в один из опаснейших городов мира. Другой пример — этнический индус Риши Сунак, бывший премьер-министр королевства и один из его самых богатых людей. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок — при рождении Олукеми Олуфунто Адегоке — выходец из семьи нигерийских мигрантов.

Садик Хан Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

Глава британского МВД Шабана Махмуд родилась в семье выходцев из пакистанского штата Кашмир и теперь претендует на пост премьера. В прошлом году она признала, что Соединенное Королевство, как и другие страны Европы, «перестало контролировать границы в связи с наплывом мигрантов».

«Может, она имела в виду своих родителей?» — задался вопросом Федоров.

Кузнецов в свою очередь уверен: демографическая ситуация в Британии будет ухудшаться, пока европейцы не вернутся к традиционным ценностям.

«Такое вполне возможно, если резко изменятся условия жизни — например, случится мощный экономический кризис или война. Когда люди поймут, что в одиночку не выжить, что каждый за себя — это непродуктивно, то либерализм — болезнь богатых — пройдет», — заключил эксперт.

