12 октября 2025 в 13:51

В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне

The Guardian: жители Лондона стали жить в страхе из-за криминогенной обстановки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лондон перестал быть безопасным местом для жизни, передает The Guardian. По этой причине из мегаполиса уезжают обеспеченные граждане, которые опасаются быть ограбленными.

Один из риелторов рассказал, что его клиент лишился часов Rolex прямо в день переезда в престижный район Кенсингтон. По словам агента, произошедшее стало очередным доказательством растущей уличной преступности даже в самых обеспеченных кварталах. Проблему признают и местные власти.

Я бы посоветовал вам прогуляться по Вест-Энду Лондона после девяти часов вечера в украшениях. Вы бы этого не сделали. Вы знаете, что я прав. Ты бы этого не сделал, — заявил журналистам лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

Как пишет The Guardian, серия громких преступлений усилила опасения за безопасность в британской столице. У бывшего пилота «Формулы-1» Дженсона Баттона и его жены Бритни похитили чемодан с ценными вещами на 250 тыс. фунтов стерлингов (26 млн рублей). В январе ограбили особняк светской львицы Шафиры Хуан в Примроуз-Хилл: воры унесли украшения на более чем 10 млн фунтов стерлингов (1 млрд рублей).

Ранее в Екатеринбурге сотрудники СОБРа Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя по имени Александр, подозреваемого в поножовщине, серии ограблений и вовлечении женщин в проституцию. Мужчина попытался скрыться. Он выпрыгнул с балкона третьего этажа, но был задержан у подъезда дежурившей группой СОБРа.

