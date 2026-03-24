«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что офис президента Украины готовит «показательное избиение» членов фракции «Слуга народа» — чтобы они боялись главу государства и голосовали за все лоббируемые им законопроекты. В последнее время отношения между Владимиром Зеленским и «слугами» действительно обострились. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: парламентарии видят, что под президентом зашатался стул. К чему приведет этот внутриполитический кризис — в материале NEWS.ru.

Что Зеленский готовит депутатам Рады

По словам депутата Рады Гончаренко, 25 марта в правительственном квартале Киева планируются провокации — в том числе нападение на нескольких нардепов из президентской фракции.

«Задумка проста: чтобы все остальные боялись и голосовали за все, что спускает офис президента», — пояснил парламентарий.

Он обратил внимание на недавнее заявление украинского политтехнолога Владимира Петрова, который публично призвал защитить Зеленского от попытки «депутатского переворота». По мнению Гончаренко, таким образом Петров передал парламентариям «привет» от президента.

Нардеп допустил, что грядущее заседание может сорваться, так как многие из его коллег просто отказываются приходить в Раду в среду из-за угроз. По его мнению, из-за действий офиса президента депутаты могут не набрать голосов для принятия важных для Украины законопроектов.

Что известно о конфликте Зеленского со «Слугой народа»

По данным Le Monde, напряженность в отношениях Зеленского с членами думской фракции «Слуга народа» обострилась из-за кредита Украине от европейских властей. Чтобы Киев получил деньги, Рада должна выполнить несколько обязательных условий — в том числе согласовать повышение налогов для предприятий и домашних хозяйств и ввести обязательные сборы с цифровых платформ. 23 марта депутаты сорвали голосование по последней инициативе.

«Они дали лишь 168 голосов за, из них „Слуга народа“ — только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку — на это голосов тоже не хватило», — сообщил агентству «РБК-Украина» пожелавший остаться анонимным парламентарий.

В теории Рада полностью подконтрольна Зеленскому: на последних выборах «слуги» получили 228 из 450 мандатов, в то время как для принятия законов нужно 226 голосов. Однако замглавы фракции Андрей Мотовиловец в марте сообщил, что сейчас ее «твердое ядро» составляют лишь 111 депутатов, при этом около 40 человек готовы сложить полномочия.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru объяснил, что депутаты «бунтуют» по нескольким причинам.

«Слишком долго идут военные действия, слишком туманны перспективы ВСУ и экономики. Многие депутаты понимают: Украина идет не туда. Они не хотят потерять свои кресла вместе с украинской государственностью, поэтому и не торопятся поддерживать Зеленского», — подчеркнул эксперт.

Однако есть и другие факторы, добавил Безпалько. Во-первых, многие представители «Слуги народа» — случайные люди в политике, которые после победы партии на выборах попали в Раду «чуть ли не с улицы». Во-вторых, речь идет о банальной жадности.

«Депутаты привыкли, что им за голосование по каждому конкретному законопроекту платят. Цена голоса порой доходила до $2 млн. Но после задержания Юлии Тимошенко, которая была посредником между офисом президента и Радой, парламентарии боятся брать деньги, а бесплатно голосовать не хотят. Вот законы и провисают», — пояснил эксперт.

Чем закончится парламентский кризис на Украине

Зеленский не скрывает своего недовольства происходящим в Раде. В середине марта он обратился к парламентариям с угрозой: «Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт».

Подействует ли это на парламентариев — большой вопрос. По мнению кандидата политических наук элитолога Дмитрия Журавлева, многие на Украине чувствуют, что Зеленский слабеет.

«На него давит Дональд Трамп. Из-за войны в Иране и позиции Венгрии, которая заблокировала транш Украине, он лишается поддержки Европы. Зеленский становится „хромой уткой“, и его хотят слить», — уверен эксперт.

Для собственной партии Зеленский превратился в «подбитый корабль», который засасывает воронка, считает элитолог.

«Задача депутатов — отплыть от воронки подальше, пока их самих не затянуло», — добавил он.

Журавлев полагает, что в будущем кризис может развиваться по трем сценариям. Первый — Зеленский через лояльных ему националистов заставит Раду принять нужные ему решения. Второй — он разгонит парламент и станет руководить страной единолично.

«А третий сценарий — все останется как есть, и тогда украинская государственность рухнет. Потому что Европа не даст кредит, не будет денег на существование государства. В любом случае нынешний политический кризис на Украине очень похож на начало конца: режим зашатался — это очевидно», — резюмировал политолог.

