23 сентября 2025 в 14:37

Зеленский раскритиковал «Слугу народа» за провал пиара Украины на Западе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

На закрытой встрече в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал членов своей партии «Слуга народа» за неспособность сформировать «привлекательный образ» страны в глазах западных партнеров, пишет Politico. Под гнев украинского лидера попали не только депутаты, но и общественные активисты и журналисты.

Журналисты отмечают, что выступление Зеленского было встречено без понимания со стороны народных депутатов. Парламентарии, ожидавшие смягчения авторитарных тенденций после скандала с антикоррупционными органами, вместо этого столкнулись с резкой критикой в свой адрес.

Инцидент произошел в период обострения отношений между президентом и парламентским большинством. Ранее в «Слуге народа» уже звучала критика в адрес администрации Зеленского, однако открытое столкновение на таком высоком уровне произошло впервые с момента начала российской СВО.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер и полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон предрекли скорый крах Украины. По их мнению, Киев уже проиграл в войне с Россией, а Владимир Зеленский «уже покойник», которому остались считаные месяцы у власти.

Владимир Зеленский
Украина
партии
СВО
Слуга народа
