Трамп решил заработать на ЕС: зачем ему «Северные потоки», выгода для РФ

Страны ЕС ожидают длительного роста цен на энергоносители и перебоев в их поставках после ударов Ирана по ключевому газовому заводу в Катаре, сообщает агентство Bloomberg. В то же время США хотят «присвоить» российские газопроводы «Северный поток», о чем сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: у Вашингтона созрел четкий бизнес-план, который он хочет реализовать в Европе. Какую сделку Штаты могут предложить Москве и будет ли ЕС снова покупать российский газ — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ценами на энергоносители

Цены на газ в Европе продолжают оставаться стабильно высокими на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Их резкий скачок был зафиксирован после недавних ударов Ирана по катарскому заводу QatarEnergy в Рас-Лаффане. В результате атак были серьезно повреждены две установки, обеспечивающие 17% экспорта сжиженного природного газа страны. Глава корпорации Саад аль-Кааби отмечал, что на восстановление мощностей может уйти до пяти лет — все это время работать они не смогут.

Агентство Bloomberg сообщило, что случившееся спровоцировало панику в странах Европы. В ходе недавнего саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен предупредил о «катастрофических глобальных последствиях», которые будут ждать рынки, если удары по объектам энергетики в странах Персидского залива не прекратятся. Глава Совета министров экономики и финансов еврозоны Кириакос Пиерракакис в свою очередь отмечал: «Это крайне тревожная ситуация. Мы рассматриваем все сценарии — и лучшие, и худшие».

В пятницу, 27 марта, апрельские фьючерсы по индексу TTF — то есть крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах, — открыли торги у отметки $671,7 за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла $659,3.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будет ли глобальный энергокризис

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард на этой неделе заявила, что из-за военного конфликта на Ближнем Востоке мир оказался на пороге глобального энергетического кризиса.

«Последние танкеры со сжиженным природным газом, загруженные в Персидском заливе до начала войны, уже прибывают в пункты назначения. Это означает, что последствия сокращения поставок проявятся в полной мере совсем скоро. <…> Мы столкнулись с настоящим шоком. Возвращение к нормальной жизни может занять годы», — сказала она.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru уточнил: мировой энергокризис уже начался.

«Тысяча кубометров газа стоит больше $650. И это в межсезонье, когда на топливо низкий спрос. А уголь подорожал на 40%», — заметил эксперт.

По его словам, рост цен на энергоносители неизбежно поднимет цены на логистику и себестоимость практически любой продукции. Это, в свою очередь, чревато экономической стагнацией во многих странах мира.

«Центробанки, как правило, борются с инфляцией путем повышения учетной ставки. Выше ставка — дороже кредиты. Дороже кредиты — тормозится развитие экономики», — добавил Фролов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли Европа покупать российский газ

Пока Европа бьет тревогу из-за надвигающегося кризиса, США строят собственные бизнес-планы, связанные с энергетическим рынком ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 марта заявил, что Вашингтон хочет забрать себе российские трубопроводы «Северный поток». При этом глава МИД отметил: взрывы на этих магистралях в 2022 году произошли при очевидном содействии Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже подтвердил, что Штаты выказывают намерения установить контроль в целом над международной энергоинфраструктурой.

Газета Financial Times еще весной 2025 года со ссылкой на источники писала, что Маттиас Варниг — исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», — разрабатывал проект перезапуска газопровода. Он намеревался сделать это при поддержке инвесторов из США.

Научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru предположил, что Вашингтон хотел бы поменять состав акционеров Nord Stream AG и заставить российский «Газпром» продать свою часть акций в этой корпорации.

«Забрать „Северные потоки“ означает лишь одно — стать их совладельцами, чтобы получить доходный бизнес по транспортировке российского газа», — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов придерживается схожего мнения.

«США фактически предлагают сделку: мол, давайте мы поможем восстановить „Северные потоки“ и заставим европейцев покупать российский газ», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Однако судьба предполагаемой сделки будет во многом зависеть от того, какую позицию займут политические элиты в странах Европы, столкнувшейся с дефицитом голубого топлива и растущими ценами.

«Пока они заявляют, что не станут покупать газ у России ни при каких условиях. Но куда они денутся. Знаковым событием могут стать парламентские выборы в Венгрии 12 апреля. Если партия премьера Виктора Орбана победит и в стране не устроят подобие украинского Майдана, то это будет значить, что европейские элиты можно прогнуть. А мировой энергетический кризис сделает их сговорчивее», — заключил Коновалов.

