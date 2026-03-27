Голодать будут все: США устроили продовольственный кризис — чем поможет РФ

Правительства стран по всему миру спешно ищут новые рынки для закупки удобрений, чтобы смягчить продовольственный кризис на фоне войны США с Ираном. Конфликт перекрыл существовавшие потоки сырья с Ближнего Востока, страны которого традиционно выступали ключевыми поставщиками такой продукции. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: проблема вполне может стать глобальной. Какие страны пострадают от нее больше всего и что будет делать Россия — в материале NEWS.ru.

Что происходит на рынке удобрений

Агентство Bloomberg сообщило, что государства по всему миру всерьез обеспокоены из-за угроз своей продовольственной безопасности, которые возникли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива и взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры показали, насколько тесна связь между ценами на энергоносители и объемами урожаев. Так, например, природный газ, ключевым поставщиком которого выступают ближневосточные страны, необходим для производства таких культур, как кукуруза, пшеница и рис.

«Цены на мочевину — самое распространенное азотное удобрение — взлетели до небес. Под угрозой оказались поставки фосфатов. Значительная часть их мировых запасов привязана к Персидскому заливу, и паника уже охватывает ведущие аграрные державы», — гласит публикация.

Авторы материала отметили, что Бразилия наращивает закупки в Марокко, параллельно прорабатывая с Боливией совместный проект по выпуску удобрений и снижая налоги на химическое сырье для их производства. В Индии некоторые заводы уже остановились из-за сокращения поставок газа, без которого не обойтись при изготовлении азотных удобрений. Чтобы покрыть дефицит, Нью-Дели уже обратился за поставками к Китаю. Власти Ганы стали раздавать удобрения фермерам бесплатно, а Греция и Франция — выделять дополнительные субсидии на их покупку.

«Если конфликт затянется до середины года, то пострадает бо́льшая часть мира. Крупнейшие производители сельхозпродукции — США, Бразилия и Индия — уже сталкиваются с сокращением прибыли. Это, скорее всего, приведет к критическому росту цен на продовольствие и иным масштабным последствиям. Богатые страны могут защищать фермеров субсидиями, но более бедные государства скованы жесткими бюджетными ограничениями», — пишут обозреватели.

Какие страны пострадают от кризиса

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru отметил, что проблема с поставками удобрений сегодня действительно существует. При этом на данный момент она вряд ли способна спровоцировать мировой голод.

«Природный газ необходим только для производства азотных удобрений. А вот калийные и фосфорные производятся и без него. С фосфорными удобрениями особых проблем сейчас нет, ведь сельхозпроизводители закупили их еще зимой — для весенней посевной кампании. Тогда никакого кризиса на Ближнем Востоке еще не было», — подчеркнул собеседник.

Что касается нехватки азотных удобрений, то в этом вопросе кризис угрожает ряду крупных стран — Китаю, Индии и Бразилии. Из-за дефицита сельхозпродукция в них может подорожать как минимум на 10%. Однако и это не ключевая проблема.

«Дефицит азотных удобрений — это плохо, но это мелочь по сравнению с грядущим дефицитом дизельного топлива. На Украине, например, возможна настоящая катастрофа. Ведь сама она дизель почти не производит, он завозной, из Европы. ЕС его продавать не станет — самим мало. А тут еще и блокада со стороны Венгрии и Словакии», — считает Зубец.

Большие проблемы также ждут фермеров Польши, Франции, Германии и других европейских стран. Цена топлива для них — вопрос принципиальный. При дорогой солярке резко вырастает себестоимость, а значит, и цена продукции. Будут ли европейские власти компенсировать рост себестоимости — большой вопрос, подчеркнул аналитик.

«Если ближневосточный кризис не разрешится к уборочной кампании, в мире возникнут уже реальные проблемы с продовольствием: оно сильно подорожает из-за дефицита горючего и роста цен на него», — убежден эксперт.

Что ждет Россию

Из-за перебоев на мировых рынках возрастает значение стабильных поставщиков удобрений — в том числе РФ. Согласно статистике, Россия обеспечивает не менее 15% экспортных поставок азотных удобрений, а в отдельных сегментах, таких как калийные удобрения, ее доля достигает примерно 20%. Однако и Москва приняла решение о частичной приостановке экспорта.

Зубец считает, что пока угрозы для посевной в России нет. Он напомнил, что у РФ, как и у США, есть собственный природный газ, поэтому проблем с азотными удобрениями вполне можно избежать. В достатке у нашей страны и нефти для производства топлива.

«Если кризис с удобрениями и топливом усилится, я думаю, мы можем начать помогать прежде всего партнерам по БРИКС — Китаю и Бразилии. Насчет Индии посмотрим», — сказал он.

Однако эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт не исключает, что под удар в итоге попадет и РФ. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что кризис в мировом сельском хозяйстве назревал уже давно и благодаря событиям на Ближнем Востоке вполне может стать глобальным.

«До сих пор речь шла только о резком повышении цен на отдельные виды сырья: кофе, какао-бобы, пальмовое масло. А теперь может подорожать уже все и сразу», — считает эксперт.

По его словам, из-за нефтяного кризиса резко подорожает логистика — расходы на перевозку сырья и готовой сельхозпродукции. Поэтому сейчас политики должны сделать все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке как можно скорее закончился, иначе резкий рост цен на продовольствие неминуем, заключил Арт.

