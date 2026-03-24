24 марта 2026 в 11:43

Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев

Минсельхоз: Россия приостановила экспорт ряда удобрений для поддержки аграриев

Министерство сельского хозяйства России объявило о введении временных ограничений на вывоз за рубеж отдельных видов минеральных удобрений. Как сообщили в ведомстве, мера направлена на обеспечение отечественных аграриев необходимыми ресурсами в период проведения весенних полевых работ.

В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений, — сказано в сообщении.

В Минсельхозе пояснили, что данное решение принято в условиях повышенного экспортного спроса на азотные удобрения. Временная приостановка поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке закрыть потребности российского внутреннего рынка.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что запасов бензина и дизеля на внутреннем рынке достаточно для проведения посевной кампании. В ведомстве отметили, что ежедневно мониторят ситуацию с топливом.

