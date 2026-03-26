В Японии предложили направить корабли для защиты Ормузского пролива

Бывший высокопоставленный советник по национальной безопасности Японии депутат Акихиса Нагасима призвал направить японские корабли в Ормузский пролив. По его словам, которые передает The Wall Street Journal, Токио следует защитить морской путь совместно с другими государствами.

Я считаю, что в долгосрочной перспективе в национальных интересах Японии будет брать на себя ведущую роль в защите интересов других стран, — сказал он.

Нагасима предложил принять специальный закон, который позволил бы Токио развернуть военно-морские силы в проливе. Однако, как пишет WSJ, реализация подобной миссии затруднена, поскольку Конституция Японии и действующие правовые нормы накладывают серьезные ограничения на использование вооруженных сил за пределами страны.

Ранее депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, соответствующий черновик уже подготовлен, однако пока не имеет статуса полноценного законопроекта.