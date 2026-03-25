25 марта 2026 в 23:49

«Террористическое государство»: в Венгрии дали оценку действиям Украины

Орбан: Венгрия не поддастся террору со стороны правительства Украины

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предвыборного мероприятия в Эстергоме обрушился с резкой критикой на Киев. Он назвал Украину «террористическим государством» и заявил, что Будапешт не намерен уступать давлению, которое, по его словам, проявляется в энергетической блокаде и шантаже.

Выступая перед сторонниками, венгерский лидер перечислил претензии к украинской стороне. Он напомнил о подрыве «Северного потока», прекращении транзита газа в Венгрию, нефтяной блокаде, а также об обстрелах участков газопровода, по которому республика получает топливо с юга.

Это террористическое государство. Вопрос в том, поддадимся ли мы террору. И наш ответ — нет. Мы ведем переговоры со всеми, мы миролюбивый народ, но никогда не должно случиться так, чтобы кто-то нас шантажировал, угрожал нам или пытался получить над нами превосходство, мы никогда этого не допустим, — сказал Орбан.

Он сообщил, что правительство уже приняло ответные меры. Венгрия перекрыла поставки газа Украине и продолжит блокировать финансовую поддержку Киева со стороны ЕС, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков указал, что Украине может не хватить газа на следующий отопительный сезон из-за отказа Венгрии от поставок топлива. По его словам, Орбан не просто так дожидался окончания зимнего периода, чтобы объявить о своем решении.

