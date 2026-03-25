25 марта 2026 в 18:27

Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украине может не хватить газа на следующий отопительный сезон из-за отказа Венгрии от поставок топлива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан не просто так дожидался окончания зимнего периода, чтобы объявить о своем решении.

Будапешт явно дожидался окончания отопительного сезона, чтобы заявить о прекращении поставок газа Киеву. Со стороны Венгрии звучало мнение, что зимой делать этого не будут, так как могут пострадать этнические венгры, которые проживают на Украине. И в этом плане самый удачный момент для максимального давления Будапешт упустил. Орбан попытался как раз найти некий баланс, поэтому решил перекрывать газ только после окончания отопительного сезона. Основная проблема Украины теперь будет в том, чтобы запастись газом для подготовки к следующей зиме. Газа на рынке мало. Так еще Киев исчерпал на сегодняшний день все свои запасы, — пояснил Юшков.

По его словам, Венгрия является крупнейшим поставщиком газа на Украину, обеспечивая примерно половину всего импорта топлива. Он добавил, что к подобной политике давления может присоединиться и Словакия.

Ранее Орбан объявил о прекращении поставок газа на Украину до тех пор, пока его страна не начнет получать российскую нефть. Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Украина
Венгрия
Европа
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

