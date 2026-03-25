Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа

Украине может не хватить газа на следующий отопительный сезон из-за отказа Венгрии от поставок топлива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан не просто так дожидался окончания зимнего периода, чтобы объявить о своем решении.

Будапешт явно дожидался окончания отопительного сезона, чтобы заявить о прекращении поставок газа Киеву. Со стороны Венгрии звучало мнение, что зимой делать этого не будут, так как могут пострадать этнические венгры, которые проживают на Украине. И в этом плане самый удачный момент для максимального давления Будапешт упустил. Орбан попытался как раз найти некий баланс, поэтому решил перекрывать газ только после окончания отопительного сезона. Основная проблема Украины теперь будет в том, чтобы запастись газом для подготовки к следующей зиме. Газа на рынке мало. Так еще Киев исчерпал на сегодняшний день все свои запасы, — пояснил Юшков.

По его словам, Венгрия является крупнейшим поставщиком газа на Украину, обеспечивая примерно половину всего импорта топлива. Он добавил, что к подобной политике давления может присоединиться и Словакия.

Ранее Орбан объявил о прекращении поставок газа на Украину до тех пор, пока его страна не начнет получать российскую нефть. Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании правительства.