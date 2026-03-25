25 марта 2026 в 12:29

Венгрия оставила Украину без газа

Орбан: поставки газа Украине приостановят до возобновления импорта нефти из РФ

Венгрия прекратит поставки газа Украине до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении на венгерском телевидении. По его словам, соответствующее решение принято на заседании правительства страны.

Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ, — подчеркнул Орбан.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на Евросоюз из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Киеву на €90 млрд. По его мнению, Зеленскому следует помнить, что венгерский премьер-министр прежде всего защищает интересы Будапешта и не обязан учитывать желания Украины.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Виктор Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.

