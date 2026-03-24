США с Израилем в шоке: умные ракеты Ирана уничтожают Patriot — что известно

Иран начал применять для ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке ракеты, способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает Financial Times (FT), речь идет о «сложных» боеприпасах, обладающих повышенной маневренностью. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Тегеран далеко продвинулся в разработке подобных вооружений. Что за ракеты он мог применить в ходе последних атак и как эти обстрелы убивают авторитет США — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых атаках Ирана

По данным FT, Иран применил особо маневренные ракеты нового типа в ходе ударов по производственным объектам катарской компании QatarEnergy 18 и 19 марта. Мишенью для атаки стал крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Рас-Лаффан. Предположительно, иранские вооруженные силы выпустили по нему пять боеприпасов. Этот удар стал ответом на нападение США и Израиля на иранское месторождение «Южный Парс».

«Атаки на комплекс QatarEnergy <...> включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot», — рассказал FT чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Применение такого вооружения демонстрирует новые возможности иранской ракетной программы и создает дополнительные вызовы для систем противовоздушной обороны в регионе, отмечается в материале.

Генеральный директор QatarEnergy и глава Минэнерго Катара Саад бин Шарид аль-Кааби заявил, что в результате ударов из строя вышли около 17% экспортных мощностей страны, отвечающих за поставки СПГ. По его словам, атака поставила под вопрос дальнейшую продажу топлива в Европу и Азию. Восстановление поврежденных объектов может занять от трех до пяти лет. Годовой ущерб корпорации Аль-Кааби оценил примерно в $20 млрд.

Глава Минэнерго Катара Саад бин Шарид аль-Кааби Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/imago-images.de/Global Look Press

Кроме того, 23 марта стало известно, что в прибрежной зоне Катара были обесточены восемь морских буровых установок QatarEnergy, расположенных на расстоянии примерно 13–15 морских миль от восточного побережья страны. Причины отключения электроснабжения не уточняются.

Что за ракеты использовал Иран

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot сегодня стоит на вооружении у большинства стран Персидского залива, среди которых Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и Оман. До недавнего времени эти системы, способные распознавать цели на расстоянии до 180 км и поражать баллистические ракеты на дальности до 22 км, считались одними из самых эффективных в мире. Однако конфликт на Ближнем Востоке показал, что Patriot далеко не всегда справляются со своей задачей.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой объяснил NEWS.ru, что Иран, судя по всему, применил для ударов по Катару ракеты тяжелого класса с боезарядом свыше 2000 т. Такие боеприпасы могут развивать скорость до 4 Махов — фактически недосягаемую для тех средств ПВО, которыми прикрыты объекты США и других государств на Ближнем Востоке.

«Когда Patriot включает радиолокационное поле и начинает контролировать воздушное пространство, по заверениям разработчиков, его „купол“ способен защитить любой объект от воздушно-космического нападения. Иран показал всем, что у него есть средства, способные пробивать эту защиту и наносить удары по военным объектам. Patriot здесь бессилен, потому что его ракеты рассчитаны на перехват дозвуковых целей. А то, что сегодня применяет Иран, — это сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты», — подчеркнул эксперт.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец подтвердил: Иран серьезно продвинулся в разработке «думающих» ракет, в которых может применяться в том числе искусственный интеллект.

Ракеты, выпущенные Ираном Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Иран научился сначала запускать ложные БПЛА, по которым наводятся Patriot и мгновенно себя разоблачают. Создается карта их расположения на земле — иранский генеральный штаб получает эту картину, и в полетное задание своих ракет закладывает схемы, позволяющие обходить опасные зоны, где ракету могут сбить американские системы. Это самый современный уровень стратегии и тактики ракетных войск и системы ПВО, ПРО Ирана», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как новые ракеты Ирана «убивают» имидж США

Вооруженные силы Ирана научились не только успешно обходить Patriot, но и атаковать сами комплексы.

Так, 12 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» сообщил об ударах по расчетам ЗРК на двух морских базах США в регионе. Как утверждал Тегеран, в результате атаки было повреждено американское военное оборудование, личный состав ВС Штатов понес крупные потери.

Липовой отмечает, что подобные атаки имеют серьезный психологический эффект, особенно для военных США и Израиля, которые находятся в состоянии паники и страха, поскольку видят: у них нет надежных средств защиты от иранских атак.

«США понимают, что Patriot — это самое разрекламированное средство ПВО. Эти зенитные ракетные комплексы продаются по всему миру как абсолютная гарантия безопасности с американским брендом. Но сейчас все видят, что Patriot себя не оправдал. Это наносит удар по суверенитету США, по военно-промышленному комплексу, который все время заявлял, что у него все „самое-самое лучшее“. И наступает разочарование у всего мира, кто купил эти Patriot: теперь они реально понимают, что это был просто обманный ход Америки, как обычно и бывает по отношению к ее союзникам», — подчеркнул Герой России.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Баранец в свою очередь напомнил, что Иран не перестает «кошмарить» американцев. К примеру, недавно под удар попала военная база Диего-Гарсия, которая находится на расстоянии 4000 км от Исламской Республики.

«И американцы, и израильтяне, и все их союзники сегодня переживают шок. Они думали, что Иран располагает старыми ржавыми ракетами, которые в лучшем случае летят на 1500–2000 км. А Тегеран взял и „бабахнул“. Это говорит о том, что он располагает самыми современными средствами поражения, особенно высокоточными дальнобойными ракетами, что и показал удар по Диего-Гарсии», — резюмировал аналитик.

