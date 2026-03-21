Нетаньяху раскрыл, зачем Израиль и США бомбят Иран: там нет ничего личного

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил построить сеть трубопроводов от Персидского залива через Аравийский полуостров к израильским портам на Средиземном море. Таким образом, по мнению политика, можно будет исключить зависимость от стратегических проливов, таких как Ормузский. Почему Нетаньяху заговорил об углеводородах, а не о «ядерном оружии» Ирана, из-за которого началась война, и реально ли в короткие сроки построить такую сеть, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Нетаньяху о нефти Персидского залива

На фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива Ираном Нетаньяху сделал заявление о необходимости строительства сети газо- и нефтепроводов для транспортировки углеводородов из Персидского залива в порты Израиля, расположенные на Средиземном море.

«Необходимо, по моему мнению, разработать альтернативные маршруты. Вместо проходов через узкие места в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, чтобы нефтяной поток не прекращался, нужны нефтепроводы и газопроводы, идущие на запад — через Аравийский полуостров, прямо до Израиля. <…> Так можно навсегда решить проблему узких мест, и это точно можно сделать уже скоро», — заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр.

Эта идея перекликается с ранее обсуждавшейся на встрече Нетаньяху с премьер-министром Индии Нарендрой Моди концепцией «Коридора Индия — Ближний Восток — Европа» (IMEC), где Израиль должен играть роль ключевого логистического и энергетического хаба.

Нарендра Моди и Биньямин Нетаньяху

Почему Израиль ударил по месторождению Южный Парс в Иране

Удар израильских сил по иранскому газовому месторождению Южный Парс был направлен на то, чтобы заставить Тегеран снять блокаду с Ормузского пролива, сообщили западные СМИ. Операция координировалась самим Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом.

Атака на ключевой объект газовой инфраструктуры Ирана рассматривалась как крайняя мера для восстановления стабильности мировых поставок энергоресурсов. Несмотря на эти данные, Трамп публично заявил, что Белый дом не был осведомлен о конкретных планах атаки, и заверил мировое сообщество, что Израиль больше не будет наносить удары по этому «важному и ценному месторождению». Между тем, по данным СМИ, администрация Соединенных Штатов дала «зеленый свет» атаке израильских сил на объекты иранского газового месторождения Южный Парс.

Насколько реалистичен израильский проект сети трубопроводов

Строительство нефте- и газопроводов в короткие сроки невозможно — на это уйдут годы, уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, ни один поставщик не захочет прокладывать такие маршруты через Израиль.

«Все прекрасно понимают, что Израиль был одним из главных инициаторов текущего конфликта, который и привел к нынешним проблемам. В дальнейшем он сможет шантажировать перекрытием экспортных каналов, — сказал аналитик NEWS.ru. — Поэтому, разумеется, никто не будет прокладывать трубопроводы через эту территорию. Скорее, Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты построят дополнительные маршруты по своей территории — например, на Красное море или в Оманский залив — там уже есть нефтепровод, который сейчас не работает из-за обстрелов иранскими силами портов, где грузятся танкеры. Но это будет инфраструктура на их собственной земле, а не через Израиль».



Cтроительство сети трубопроводов для транспортировки углеводородов, минуя Ормузский пролив, задача трудновыполнимая и рискованная, считает экономист Александр Разуваев.

«Нетаньяху считает арабскую нефть военным трофеем, поэтому об этом и заговорил, и по его мнению, война выиграна. Соответственно, и появляется такая идея, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Но если честно, идея, на мой взгляд, никакая. Потому что даже если предположить, что такую трубу построят, ее все время будут взрывать повстанцы. В общем, я считаю, что это нереализуемо».

С какой целью Нетаньяху сделал заявление о трубопроводе

По мнению Юшкова, «абсурдное» заявление Нетаньяху больше напоминает «троллинг» со стороны израильского руководства. На самом деле Тель-Авив пытается таким образом удержать Соединенные Штаты внутри конфликта.

«Израиль никак не хочет, чтобы США вышли из войны. В одиночку воевать с Ираном для Израиля крайне сложно, — сообщил эксперт. — Когда США заявляют, что сами страдают от высоких цен и не могут повлиять на ситуацию, чтобы вывести ближневосточные энергоресурсы на мировой рынок, Израиль делает вид, что предлагает решение: „Давайте построим трубопроводы, и все наладится“. Главная цель — удержать союзника».

Как Иран ответил на планы Нетаньяху получить контроль над нефтью Персидского залива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявил об ударах по ряду стратегически значимых объектов на территории Израиля, передает государственное агентство Tasnim. По данным военных, атакам подвергся, помимо прочего, аэропорт имени Бен-Гуриона в столице еврейского государства Тель-Авиве.

Также, как сообщил представитель Центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия», был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе. Атака стала ответом на нападение на нефтехранилища Исламской Республики, передает иранская гостелерадиокомпания.

Запуск ракеты ВС Ирана

«ВВС Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана с помощью ударных беспилотников атаковали нефте- и газоперерабатывающий завод и топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», — сказал источник.

Ранее командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.

Читайте также:

Иран «ослепил» США и Израиль: КСИР утюжит их ПВО — чем это выгодно России

Миллиарды за копейку: «москитный флот» Ирана громит авианосцы США

Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал