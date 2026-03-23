Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:25

Буровые QatarEnergy LNG обесточены у побережья Катара

Буровые QatarEnergy LNG обесточены у побережья Катара

Катар
Подписывайтесь на нас в MAX

Восемь морских буровых установок в прибрежной зоне Катара отключены от электроснабжения с 22 марта, соответствующее уведомление разослали операторы морского движения в регионе, сообщает ТАСС. Экипажам судов рекомендовано соблюдать повышенную осторожность при передвижении в ночное время.

Объекты принадлежат компании QatarEnergy LNG и расположены на расстоянии примерно 13–15 морских миль от восточного побережья страны. Причины отключения электроснабжения не уточняются, сроки восстановления работы освещения также не называются.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой удары были нанесены по ряду крупных городов, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной операции против Израиля. В ходе эскалации под удары также попали объекты США на территории ряда стран региона, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки на газовые предприятия в Катаре иранская сторона применила ракеты нового типа, способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Удары по комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане наносились с использованием передовых ракет, которые отличаются высокой маневренностью. Применение такого вооружения демонстрирует новые возможности иранской ракетной программы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.